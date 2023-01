Ein Böller ist in Oberfranken in der Hand eines Elfjährigen explodiert und hat …

Böller trennt Jungen Teile eines Fingers ab Ein Böller ist in Oberfranken in der Hand eines Elfjährigen explodiert und hat …

Böller trennt Jungen Teile eines Fingers ab Ein Böller ist in Oberfranken in der Hand eines Elfjährigen explodiert und hat …

Um Summen in Millionenhöhe soll ein ehemaliger Mitarbeiter das Staatliche …

Verdacht auf Korruption im Nürnberger Bauamt – Millionenschaden Um Summen in Millionenhöhe soll ein ehemaliger Mitarbeiter das Staatliche …

Verdacht auf Korruption im Nürnberger Bauamt – Millionenschaden Um Summen in Millionenhöhe soll ein ehemaliger Mitarbeiter das Staatliche …

In Hof hat ein Jugendlicher in der Silvesternacht eine 15-Jährige und deren …

15-Jähriger verletzt zwei Personen mit Rakete In Hof hat ein Jugendlicher in der Silvesternacht eine 15-Jährige und deren …

15-Jähriger verletzt zwei Personen mit Rakete In Hof hat ein Jugendlicher in der Silvesternacht eine 15-Jährige und deren …

Bei einer Massenkarambolage mit zwölf Fahrzeugen auf der Autobahn 9 in …

Neun Verletzte bei Massenkarambolge auf A9 bei Pegnitz Bei einer Massenkarambolage mit zwölf Fahrzeugen auf der Autobahn 9 in …

Neun Verletzte bei Massenkarambolge auf A9 bei Pegnitz Bei einer Massenkarambolage mit zwölf Fahrzeugen auf der Autobahn 9 in …

Symbolbild: Martin Quast, pixelio.de