Senior überweist sechsstelligen Betrag an Love-Scammer

Ein Senior überweist über Monate immer wieder Geld an eine angebliche Verehrerin im Ausland. Als er sie besuchen will, fliegt der Schwindel auf – und eine sechsstellige Summe ist weg.

© Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

Ein 80-Jähriger aus Lam im Landkreis Cham hat über einen Zeitraum von zwei Jahren einen sechsstelligen Betrag an eine falsche Verehrerin überwiesen. Nach Angaben der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wurde der Senior Opfer der sogenannten Love-Scam-Betrugsmasche.

Der Senior hatte im März 2023 eine SMS aus Kirgisistan erhalten, in der sich eine vermeintliche Frau als in Not ausgab. Unter dem Vorwand, dringend Geld für eine Operation zu benötigen, bat sie um Unterstützung und gaukelte dem Mann im Laufe der Zeit ihre Liebe vor. Die Person untermauerte ihre Geschichte nach Polizeiangaben mit Fotos und einer angeblichen Reisepasskopie.

Der Senior überwies daraufhin eine erste Geldsumme ins Ausland. In der Folge kam es zu mehr als 50 weiteren Überweisungen unter verschiedenen Vorwänden. Erst als im September 2025 erneut ein vierstelliger Betrag gefordert wurde, brach der 80-Jährige den Kontakt ab und reiste eigenständig nach Kirgisistan, um die Person zu finden – aber ohne Erfolg. Am deutschen Konsulat sei ihm erklärt worden, dass er Opfer eines Betrugs geworden sei, heißt es weiter. Zurück in Deutschland erstattete er Anzeige.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen Betrugs. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Love-Scamming und rät, bei verdächtigen Online-Kontakten kein Geld zu überweisen, Nachrichten zu sichern, den Kontakt abzubrechen und Anzeige zu erstatten. (dpa/lby)