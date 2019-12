Seniorin am Steuer stiftet Verwirrung im Verkehr

Rechts, links, geradeaus? Eine 86-jährige Autofahrerin in Oberfranken wusste wohl selbst nicht so genau, wohin sie wollte – und hat damit beinahe einen Unfall verursacht. Die Rentnerin habe in Naila (Landkreis Hof) bei grüner Ampel auf der Spur für Rechtsabbieger und Geradeausfahrer gestanden, dabei aber links geblinkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ampelphase verstrich und beim folgenden Grün-Zeichen bog sie links ab. Dabei mussten zwei Autos – eins hinter ihr und eins aus dem Gegenverkehr – kräftig auf die Bremse treten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Eine zivile Polizeistreife habe das Schauspiel beobachtet und die Frau verfolgt, hieß es weiter. Die Beamten hätten die Seniorin überholt und zum Anhalten aufgefordert – doch ohne Reaktion. Fast habe die Dame einen Polizisten noch umgefahren, dann habe sie angehalten. Die Seniorin muss nun 150 Euro Bußgeld zahlen, zudem sollte die Frau bei der Führerscheinstelle gemeldet werden. (dpa/lby)