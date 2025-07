„Sexualbezogene Straftat“ in Kita? Bistum reagiert

Was geschah in einer Kita im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz? Das Bistum Eichstätt hält sich mit Details zurück. Nur so viel: Eine Person ist freigestellt worden, es gibt Ermittlungen.

Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist eine Kindergarten-Kraft vorläufig freigestellt worden. Grund sei der Verdacht auf eine „mutmaßliche sexualbezogene Straftat“ an Kindern, wie das Bistum Eichstätt mitteilte.

Das Bistum habe gemäß den Vorgaben der kirchlichen Interventionsordnung gehandelt und Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden aufgenommen, hieß es weiter. Die verdächtigte Person streite die Vorwürfe ab. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gelte die Unschuldsvermutung.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth teilte mit, die Ermittler seien vom Bistum über „Anhaltspunkte für einen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern“ durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einer Kita informiert worden. Ob tatsächlich eine Straftat begangen worden sei, werde derzeit ermittelt.

Nähere Angaben zu dem Fall wie etwa zu mutmaßlichen Betroffenen machte das Bistum nicht. In Bayern gibt es zahlreiche Kitas in kirchlicher Trägerschaft. (dpa/lby)