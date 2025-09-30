Siemens Mobility baut Batteriesystemfertigung in Luhe auf

Neustadt/WN

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat am Montag gemeinsam mit Firmenvertretern, Politikern und Gästen den symbolischen Spatenstich für die Erweiterung des Siemens Mobility Standorts in Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt gesetzt.

© Foto: Siemens Mobility
© Foto: Siemens Mobility

Auf einer Fläche von rund 20.000 m² wird eine moderne Produktionsstätte zur Fertigung von Batteriesystemen für Regionalzüge und Lokomotiven gebaut. Am Standort sollen bis zu 200 neue industrielle Arbeitsplätze entstehen.

Das Bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt die Entwicklung der Batteriesysteme mit rund 2,6 Millionen Euro über das Bayerische Energieforschungsprogramm und das Bayerische Technologieförderungs-Programm plus.

