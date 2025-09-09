Silo in Hemau abgebrannt

Regensburg

Im Kreis Regensburg ist in der Nacht auf Samstag ein Silo völlig ausgebrannt.

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand eines Holzspänesilos in der Nacht auf Samstag in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Hemau im Kreis Regensburg. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Späne von unten her nach und nach durch die Feuerwehr aus dem Silo geräumt und abgelöscht werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei Nittendorf ermittelt die genaue Brandursache.

