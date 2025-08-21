Sinzing: Erst Fahrrad und dann Auto gestohlen

Am Mittwochvormittag kam es in Sinzing zunächst zu einem Fahrraddiebstahl in der Laberstraße. Wenig später, gegen 11 Uhr, wurde außerdem ein unversperrt abgestellter Audi A1 in der Bahnhofstraße entwendet.

Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei das Fahrzeug gegen 12.15 Uhr auf einem Parkplatz in Regensburg sicherstellen. Ermittlungen sowie die Auswertung von Spuren ergaben einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Auf Videoaufzeichnungen war ein 44-jähriger Mann als Täter zu erkennen.

Der Tatverdächtige wurde am späten Nachmittag an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen. Gegen ihn laufen nun mehrere Strafanzeigen. Die Besitzerin des Audi konnte ihr Fahrzeug bereits wieder in Empfang nehmen.