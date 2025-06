Dachdecker haben am Mittwoch bei Arbeiten in Sinzing im Kreis Regensburg eine …

Bauarbeiter finden Granate aus dem 1. Weltkrieg Dachdecker haben am Mittwoch bei Arbeiten in Sinzing im Kreis Regensburg eine …

Bauarbeiter finden Granate aus dem 1. Weltkrieg Dachdecker haben am Mittwoch bei Arbeiten in Sinzing im Kreis Regensburg eine …

Symbolfoto Bundespolizei