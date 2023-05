Ein Tag voller Skateboarding, ein Contest mit tollen Preisen, Graffiti- und Mediaworkshops, Foodtrucks sowie einer Aftershow-Party mit vier Live Bands – das gibt’s in unserer Region. Und zwar am Samstag, den 20.5., beim Skateboard-Contest in Sulzbach-Rosenberg.

Die Teilnehmer treten in drei Startgruppen an – Frauen, Männer und Kids bis 14 Jahre. Auf die Gewinner warten Geldpreise sowie Decks, Shirts und mehr. Offizieller Start ist um 12 Uhr im Skatepark am Dultplatz. Die Teilnahme am Skate-Contest ist kostenlos. Anmeldungen und weitere Infos gibt’s unter www.oberpfalz.de/skateoff