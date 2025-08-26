Sommer und Sonne in Bayern – aber nicht mehr lang

Nach einem warmen Dienstag kühlt es im Freistaat ab. Auch Gewitter sind möglich. Ist es einer der letzten sommerlichen Tage?

Die Menschen in Bayern können sich am Dienstag auf Sommerwetter einstellen – danach wird es jedoch unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute viel Sonne und Temperaturen zwischen 24 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 30 Grad am Untermain.

In der Nacht sollen laut den Meteorologen dann Regenwolken aufziehen. Der Mittwoch beginnt mit Schauern und vereinzelt mit Gewittern. Im Tagesverlauf wechseln sich bei Temperaturen von 24 bis 29 Grad Sonne und Regen ab, heißt es weiter. (dpa/lby)

