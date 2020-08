Sommerfest der Oberpfalz Judo-Jugend

Die Judojugend der Oberpfalz hat während der Coronakrise gekreißt und ein starkes Juniorteam geboren. Darin befinden sich aktive und passive Judoka im Alter von 14 bis 28 Jahren. Dieses Team hat sich viele Ziele gesetzt. Um diese Ziele zu erreichen findet als erste große Maßnahme ein Sommerfest für Oberpfalz Judoka statt. Dieses ist am Wochenende des 4. – 6. Septembers am Brückelsee in Wackersdorf. Ziel ist es „verlorenen Judoseelen“ wieder einzufangen, den Gemeinschaftsgeist zu stärken , und Jugendliche und junge Erwachsene an das Ehrenamt zu führen. Damit das bestehende Team auch gut motiviert ist beginnt die Veranstaltung für das Team schon am Freitagmittag mit einem Surf- und Standup-Paddlingkurs. Ab Samstagnachmittag übernimmt die Jugend dann die Durchführung des Sommerfestes. Dabei geht es nicht darum Judo zu betreiben, sondern sich zusammenzusetzen, Gespräche zu führen und Spaß zu haben. Es gibt ein kleines Programm mit Lagerfeuer, Menschenkicker, Kanu-fahren und mehr.

