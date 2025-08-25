Sonderjahrgang macht Abitur mit Schnitt von 2,35

Bayern

Nur 5.900 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind dieses Jahr zur Abiturprüfung angetreten. Nun liegen ihre Ergebnisse vor.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Absolventen des diesjährigen Abiturjahrgangs der bayerischen Gymnasien haben ihre Abschlussprüfungen im Schnitt mit der Note 2,35 abgelegt. Im Vorjahr habe der Durchschnitt bei 2,25 gelegen, wie das Kultusministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Allerdings lassen sich die Werte nicht einfach so vergleichen – der diesjährige Abi-Jahrgang war nämlich ein ganz besonderer.

Der Grund: Wegen der Umstellung vom achtjährigen aufs neunjährige Gymnasium (G8/G9) waren heuer nur rund 5.900 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Prüfungen angetreten. Auch die Zusammensetzung war anders als sonst, waren die Prüflinge doch in erster Linie Schülerinnen und Schüler, die im vergangenen Jahr nicht bestanden oder die sogenannte Mittelstufe plus beziehungsweise eine Einführungsklasse besucht hatten. Eine kleine Gruppe legte auch ihr Abitur vorzeitig ab.

Anteil der Abiturienten bleibt konstant

In den kommenden zehn Jahren werden dann wieder zwischen 32.000 und 38.000 Abiturienten pro Jahr erwartet. 2024 machten an öffentlichen und staatlich anerkannten Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs rund 34.000 junge Menschen ihren Abschluss. Die Prüfungen an den Fach- und Berufsoberschulen waren von der Umstellung auf G9 übrigens nicht betroffen und liefen auch heuer ganz normal ab.

In Bayern bleibt der Anteil an jungen Menschen, die das Abitur machen, auch auf längere Sicht recht konstant. Der Anteil der Absolventinnen und Absolventen mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschulreife an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung betrug im Abschlussjahr 2015 bayernweit 31,6 Prozent. Im Abschlussjahr 2023 (jüngere Daten liegen noch nicht vor) waren es 31,1 Prozent, wie das Kultusministerium mitteilte. (dpa/lby)

THEMEN: Abitur, Bayern, Ergebnis, Jahr, Note, Prüfung, Schnitt

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 27.06. 08:48 Besonderer Abiturjahrgang in Bayern erhält Zeugnisse Zum Abschluss ihrer Gymnasialzeit bekommen die bayerischen Abiturientinnen und …
Foto: Fredrik von Erichsen/dpa
 29.07. 13:33 Kabinett bringt Wassercent auf den Weg Jahrelang wurde in Bayern über eine Abgabe für Grundwasser-Entnahmen …
Symbolfoto: Philip Dulian/dpa
 30.05. 11:01 Inflation in Bayern bei 2,1 Prozent Die Rate verharrt im Mai minimal über dem Langfristziel – dennoch ist es …
Foto: Harald Tittel/dpa
 03.02. 10:07 Erstmals mehr Ärztinnen als Ärzte in Bayerns Kliniken Blickt man in einen Medizin-Hörsaal, ist seit Längerem klar: Hier sitzen …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 25.10. 08:11 Prognose: Bayerns Steuereinnahmen brechen 2025 weiter ein Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung und mit ihr leiden auch die Einnahmen …
Foto: Christoph Soeder/dpa
 23.10. 11:15 Schlafstörungen in Bayern nehmen zu Wer sich regelmäßig schlaflos hin und her wälzt, hat langfristig ein höheres …