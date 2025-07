Sonne und Regenwolken wechseln sich in Bayern ab

Der Regenschirm bleibt wichtig: Bis Ende der Woche wechseln bleibt das Wetter in Bayern unbeständig – und nass. Gleichzeitig wird es auch wärmer.

Ohne Regenschirm geht es in Bayern aktuell nicht: Bis Ende der Woche gibt es immer wieder Regen und kurze Schauer. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Verlauf der Woche soll es auch wärmer werden.

Tagsüber gibt es häufig Schauer, die Sonne blitzt nur ab und zu durch. Im höheren Bergland kann es laut DWD Böen mit bis zu 50 Stundenkilometern geben. Die Temperaturen erreichen zwischen 16 und 23 Grad. In der Nacht kühlt es ab – die Temperaturen sinken teils in den einstelligen Bereich.

Bis zu 27 Grad am Samstag

Am Donnerstag und am Freitag wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab. An beiden Tagen erwartet der DWD Höchsttemperaturen zwischen 19 und 26 Grad und frischen Wind. Am Samstag soll es laut DWD vor allem in Schwaben und Oberbayern freundlicher werden. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu 27 Grad.

Trotz des Regens besteht Waldbrandgefahr. Vor allem im Norden Bayerns bleibt das Risiko bestehen. Der DWD vermeldet ab Donnerstag vereinzelt «mittlere Gefahr», beispielsweise in Nürnberg, Bad Kissingen oder Kitzingen. (dpa/lby)