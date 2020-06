Sonne und Wolken zum Wochenstart

Die neue Woche startet in Bayern mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen klettern dabei im Maindreieck auf bis zu 26 Grad, im Allgäu wird es bei 21 Grad angenehm warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden fallen vereinzelt ein paar Tropfen, ab und an kann es zwischendurch Schauer geben.

Am Dienstag wird es dann noch einmal wärmer: In den Mittelgebirgen erreichen die Temperaturen bis zu 22 Grad, in Mainfranken wird es heiß, bei bis zu 30 Grad. In der Nacht tröpfelt es zwar vereinzelt am Alpenrand und im Bayerischen Wald, aber auch am Mittwoch bleibt es weiter sonnig und heiß. (dpa/lby)