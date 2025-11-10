Sonnige Tage mit bis zu 20 Grad stehen Bayern bevor

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Bayern ungewöhnlich milde Novembertage. Wo die Menschen mit viel Sonne rechnen können.

© Foto: Stefan Puchner/dpa

T-Shirts und kurze Hosen müssen die Menschen in Bayern zwar nicht aus den Kleiderschränken holen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für diese Woche aber im Freistaat viel Sonnenschein und milde Temperaturen von bis zu 20 Grad in manchen Regionen voraus. Für November ist das ungewöhnlich warm, wie ein Wetterexperte sagt.

Im Laufe des Dienstags dreht demnach der Wind und warme Luft zieht vom Mittelmeer nach Bayern. In den darauffolgenden Tagen kommt dann immer mehr warme Luft in den Freistaat und es wird spürbar wärmer. Vor allem der Süden, rund um das Alpenvorland und das Allgäu profitiere davon. Nördlich von München bleibt es hingegen voraussichtlich deutlich kühler.

Bis zu 20 Grad am Alpenrand

Bereits am Dienstag werden für die Südwesthälfte des Freistaats milde 10 bis 13 Grad vorhergesagt. Im Norden und Osten bleibt es mit Höchstwerten von 6 bis 10 Grad kühler. Das warme Wetter setzt sich in den folgenden Tagen fort. Am Mittwoch wird vor allem am westlichen Alpenrand viel Sonne mit maximal 17 Grad erwartet. Verbreitet sind den Angaben zufolge 10 bis 15 Grad möglich.

Am Donnerstag scheint dann verbreitet die Sonne. Nur am Bodensee und entlang der Flüsse Main, Donau und Naab wird mit Nebel gerechnet. Am Alpenrand sind laut DWD sogar Temperaturen nahe 20 Grad möglich.

Trotz milder Temperaturen wird die Nacht frostig

Trotz milder Tage sinken die Temperaturen nachts teils unter den Gefrierpunkt. In den kommenden Nächten kann es örtlich bis zu minus zwei Grad kalt werden. Dazu kommen leichter Frost und vereinzelt Glätte. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz