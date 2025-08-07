Sonnige und heiße Aussichten für das Wochenende in Bayern

Bayern

In den kommenden Tagen können die Sommerferien endlich mit sommerlichem Wetter dienen. Den Freistaat erwartet zum Wochenende viel Sonne und Temperaturen von bis zu 34 Grad.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Menschen in Bayern können sich zum Ende der Woche und am Wochenende über sonniges Sommerwetter freuen – perfekt für ein Picknick oder den nächsten Badeausflug. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen meist trockenes Wetter und steigende Temperaturen.

Am Donnerstag rechnen die Wetterexperten mit Höchstwerten von 24 Grad in Hochfranken und 29 Grad an der Donau. Dabei weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, der teilweise etwas auffrischen kann. Auch am Freitag lässt sich viel Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen sollen bei 27 bis 32 Grad liegen.

Am Samstag wird der Sonnenschein teils von Schleierwolken getrübt. Dennoch soll es laut DWD mit Höchstwerten von 28 bis 34 Grad der zunächst heißeste Tag werden. Nur am Alpenrand kann es am Wochenende auch zu Schauern und Gewittern kommen. Der Sonntag bleibt dem DWD zufolge ebenfalls heiß und sonnig bei Höchsttemperaturen von 27 bis 33 Grad. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: DWD, Grad, Heiß, Sommer, Vorhersage, Wetter, Wochenende

