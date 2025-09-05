Sonniger Wochenendausblick nach Unwetternacht in Bayern

Bayern

Starkregen, Hagel und Blitze: In Bayern verläuft die Unwetternacht trotz vorheriger Warnungen weitgehend glimpflich. Am Wochenende schlägt das Wetter um.

Nach einer regnerischen Nacht bleibt es auch heute in Bayern verregnet und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte einzelne starke Gewitter und lokalen Starkregen mit kleineren Hagelkörnern an. Es sollen bis zu 15 Grad im Alpenvorland und bis zu 21 Grad am Untermain werden.

Am Wochenende wird es sommerlich: Die Meteorologen erwarten für den Samstag mehr Sonne als Wolken bei bis zu 25 Grad. Und auch der Sonntag wird sonnig und warm bei bis zu 27 Grad. Die neue Woche soll dann wieder mit Regen starten.

Unwetternacht in Bayern verläuft glimpflich

In der Nacht kam es zu einigen wenigen Unwettereinsätzen in Bayern. Die Polizei verweist insgesamt auf geringe Unwetterschäden. In Niederbayern räumte die Polizei das Stadtfest Gillamoos in Abensberg (Landkreis Kelheim) wegen einer Unwetterwarnung. In Niederbayern schlug ein Blitz in ein Haus ein, es wurde niemand verletzt. Die Rettungskräfte in Waidhaus im Landkreis Neustadt waren unter anderem wegen eines Dachstuhlbrandes im Einsatz. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. (dpa/lby/rr)

Das Wetter für die Oberpfalz

