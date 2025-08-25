„Sopranos“-Schauspieler Jerry Adler gestorben

Stars

Mit der Rolle des Herman „Hesh“ Rabki in der Mafia-Serie „Die Sopranos“ wurde Jerry Adler berühmt. Jetzt ist der US-Schauspieler im Alter von 96 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler Jerry Adler, der mit der Mafia-Serie „Die Sopranos“ bekannt wurde, ist tot. Adler starb im Alter von 96 Jahren in New York, wie seine Familie mitteilte. Weitere Details teilte die Familie zunächst nicht mit. Zahlreiche US-Medien berichteten über den Tod des Schauspielers.

Adler hatte nach der Schule als Inspizient am Broadway gearbeitet, führte dann bei einigen Produktionen Regie und wurde schließlich mit Anfang 60 Schauspieler. Nach einigen kleineren Rollen feierte er in der Mafia-Serie „Die Sopranos“ in der Rolle des Herman „Hesh“ Rabkin an der Seite von Hauptfigur Tony Soprano, gespielt von James Gandolfini, den Durchbruch.

Im Anschluss spielte er weitere kleine Rollen in Serien wie „Good Wife“, „Mozart in the Jungle“ oder „The Good Fight“. (dpa)

THEMEN: Adler, Herman, Mafia, Rolle, Sopranos, Tod, Trauer

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Georg Wendt/dpa
 27.12. 10:43 Abschied von „Bella Block“: Hannelore Hoger ist tot Der Schauspielstar wurde vor allem als ZDF-Ermittlerin Bella Block vom …
Foto: picture alliance / dpa
 07.08. 09:58 Brad Pitt trauert um Mutter Jane Etta Einst begleitete sie ihren Sohn stolz zur Oscar-Zeremonie: Jetzt ist Jane Etta …
Foto: Jacob King/PA Wire/dpa
 30.07. 17:05 Tränen bei emotionaler Trauerfeier für Osbourne „Er hat mich inspiriert, ich liebe seine Musik“: Für viele Fans …
Foto: Cyril Zingaro/Keystone/dpa
 12.06. 08:04 Beach-Boys-Legende Brian Wilson gestorben „Fun Fun Fun“, „Good Vibrations“ und …
Foto: Martin Schutt/dpa
 26.05. 14:04 „Sesamstraße“: Kult-Sprecher Meves ist tot Viele kennen diese Stimme aus Kindertagen: 30 Jahre lang hat Karl-Ulrich Meves …
Foto: Marcus Brandt/dpa
 09.05. 16:10 Rapper Xatar mit 43 Jahren gestorben Die deutsche Rap-Szene verliert einen ihrer markantesten Köpfe: Rapper Xatar …