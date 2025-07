Space-Eye eröffnet im Herbst 2. Rollende Backstube

Rund 80.000 Brote haben Bäckerinnen und Bäcker in der ersten Rollenden Backstube von Space-Eye innerhalb von knapp zwei Jahren gebacken und an arme Familien in der Ukraine verteilt!

Dadurch konnte die Versorgungs­lage der kriegsgepeinigten Menschen in dieser Gegend entscheidend verbessert werden. Jetzt konnte Space-Eye Regensburg eine weitere mobile Bäckerei erwerben. Zurzeit steht sie noch in Stuttgart, doch bald rollt sie in die Ukraine. Auch diese Backstube wird Menschen helfen, deren Versorgung mit Lebensmitteln wegen der Kriegszerstörungen äußerst prekär ist.