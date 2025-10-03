Space-Eye sucht neues Lager

Weiden

Seit Beginn des Ukrainekriegs hat Space-Eye Weiden hunderte Tonnen Hilfsgüter ins Kriegsgebiet geschickt – nun braucht die Organisation selbst Hilfe.

Derzeit nutzt Space-Eye noch die ehemalige Bäderabteilung des Neustädter Krankenhauses als Lager. Doch der Mietvertrag wurde vom Eigentümer gekündigt. Über die Gründe schweigt das Unternehmen. Bis zu 37 Ehrenamtliche arbeiten dort regelmäßig, rund 550 Quadratmeter werden für Hilfsgüter benötigt.

Projektleiter Andreas Lehner hofft nun auf Unterstützung aus Politik und Wirtschaft, um schnell einen neuen Standort zu finden. Gelingt das nicht bis Ende des Jahres, droht die Aufgabe des Lagers.

THEMEN: Hilfsorganisation, Krieg, Space-Eye, Weiden

