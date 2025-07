SPD wirft Staatsregierung Mogelpackung beim Wohnungsbau vor

40,7 Millionen Euro: Eurojackpot in Bayern geknackt Im Mai konnte sich ein Spieler oder eine Spielerin aus Unterfranken über rund …

40,7 Millionen Euro: Eurojackpot in Bayern geknackt Im Mai konnte sich ein Spieler oder eine Spielerin aus Unterfranken über rund …

Die Olympische und die Paralympischen Spiele begeistern Menschen in der ganzen …

Münchner Stadtrat will sich um Olympia bewerben Die Olympische und die Paralympischen Spiele begeistern Menschen in der ganzen …

Münchner Stadtrat will sich um Olympia bewerben Die Olympische und die Paralympischen Spiele begeistern Menschen in der ganzen …

Herrmann widerspricht Kritik an Verpackungssteuer-Verbot Eine Abgabe auf Einwegverpackungen nach Tübinger Vorbild – das fanden …

Herrmann widerspricht Kritik an Verpackungssteuer-Verbot Eine Abgabe auf Einwegverpackungen nach Tübinger Vorbild – das fanden …

Wer entlang von Feldern spazieren geht, kann sie auch in Bayern sehen: …

Bayern zahlte seit 2021 fünf Millionen Euro für Blühstreifen Wer entlang von Feldern spazieren geht, kann sie auch in Bayern sehen: …

Bayern zahlte seit 2021 fünf Millionen Euro für Blühstreifen Wer entlang von Feldern spazieren geht, kann sie auch in Bayern sehen: …

Foto: Julian Stratenschulte/dpa