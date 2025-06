Sperrung der Störnsteiner Spange für 3 Wochen

In Störnstein im Landkreis Neustadt kommt es ab Montag, 02.06.25 bis voraussichtlich Freitag, den 20.06.25 zu Straßensperrungen wegen Arbeiten zur Erneuerung der Straßendeckschicht.

Die Vollsperrung betrifft zwei Bereiche: Die Störnsteiner Spange von der Abzweigung Höhe Reiserdorf bis zur Einfahrt Steinleite sowie die Flosser Straße nach dem Feuerwehrhaus in Störnstein bis etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang. Dadurch kann die Fahrt in Richtung Floß nur über Lanz/Wildenau/Ellenbach/Floß oder über Neustadt/ Theisseil/ Floß erfolgen. Für die Sperre bis zur Einfahrt „Steinleite“ wird von Störnstein in Richtung Neustadt eine Ampelregelung eingerichtet.