SSV Jahn Regensburg glaubt an Heimsieg

Nach vier Unentschieden in Serie glaubt der SSV Jahn Regensburg im Heimspiel gegen den SV Darmstadt an den ersten Sieg nach der Corona-Pause.

Mit einem Erfolg über die formstarken Hessen will das Team von Mersad Selimbegovic heute den wohl vorentscheidenden Erfolg im Kampf gegen den Abstieg in der 2. Fußball-Bundesliga feiern. «Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel», sagte der Trainer und ergänzte: «Jetzt fehlt noch dieser letzte Punch, diese letzte Konsequenz, den Dreier einzufahren.» Die Oberpfälzer sind mit 36 Punkten nah dran an der 40-Zähler-Marke, die sie als Ziel für den Klassenverbleib prognostizierten. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr. (dpa/lby)