SSV Jahn Regensburg verliert in Paderborn

Der SC Paderborn bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen und ist vorerst auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok siegte am achten Spieltag gegen Aufsteiger Jahn Regensburg 3:0 (1:0).

Der Tabellenletzte Regensburg blieb dagegen in der Liga zum sechsten Mal in Serie ohne Sieg und eigenen Treffer. Der letzte Torerfolg gelang vor gut zwei Monaten am 9. August beim 1:0 gegen den SSV Ulm.

Sebastian Klaas (14. Minute), Aaron Zehnter (65.) und David Kinsombi per Foulelfmeter (81.) schossen den Paderborner Sieg heraus. Die Ostwestfalen hatten das Geschehen gegen die harmlosen Gäste über weite Strecken im Griff, allein im ersten Durchgang kam der SCP auf 84 Prozent Ballbesitz. Schon nach 14 Minuten sorgte Klaas mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze für die Führung. Jahn-Keeper Felix Gebhardt hielt danach seine Elf mit starken Paraden gegen Zehnter (32.) und Klaas (52.) noch im Spiel, kurz darauf war es durch Zehnter aber doch passiert. Nach dem Foul gegen den eingewechselten Ilyas Ansah im Strafraum war das Spiel mit dem Paderborner Elfmeter entschieden. (bay/dpa)