Stadt Schwandorf sucht Helfer für Kommunalwahl

Schwandorf

Für die Kommunalwahl am 8. März (2026) sucht die Stadt Schwandorf 330 Wahlhelfer. Sie geben unter anderem die Stimmzettel aus, überwachen den Wahlablauf und sind für die Stimmenauszählung am Abend zuständig. Grundsätzlich kann jeder Wahlberechtigte ab 18 Jahren mit Hauptwohnung in Schwandorf diese Aufgabe übernehmen.

Als kleines Dankeschön erhalten alle für ihren Einsatz ein sogenanntes „Zehrgeld“ in Höhe von 100 Euro. Sollte es zu einer Stichwahl am 22. März 2026 kommen gibt es als Zehrgeld 60 Euro. Interessierte können sich bis zum 5. Oktober 2025 beim Wahlamt der Stadt Schwandorf melden: wahlamt@schwandorf.de oder online über die städtische Website unter „Digitales Rathaus“.

