Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß. Doch trotzdem will die Stadtbau Weiden GmbH vorerst keine Neubauten mehr erstellen. Der Grund: Die Preise sind zu hoch. So liegen Bau- und Handwerkerpreise immer noch 40 bis 45 Prozent über dem Vorkrisenniveau. Dazu kommen stetig steigende Zinsen und mehr Bürokratie, die den Bau von neuen Wohngebäuden in Weiden aktuell nicht möglich machen. Die Stadtbau GmbH setzt stattdessen mit ihren 1.780 Wohnungen vorerst auf Sanierungen, um die große Nachfrage nach Wohnraum zu kompensieren.