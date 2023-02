Städtetag kritisiert Trend zu großen Autos

Werden nach Panzern bald Kampfjets an die Ukraine geliefert? Olaf Scholz …

Debatte um Waffenlieferungen dauert an – Scholz übt Kritik Werden nach Panzern bald Kampfjets an die Ukraine geliefert? Olaf Scholz …

Debatte um Waffenlieferungen dauert an – Scholz übt Kritik Werden nach Panzern bald Kampfjets an die Ukraine geliefert? Olaf Scholz …

Foto: Paul Zinken/dpa