Städtische Gebäude in Selb werden Ziel von Einbrechern

In der Nacht zum Samstag sind verschiedene städtische Gebäude in Selb das Ziel von Einbrechern geworden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Volkshochschule in der Lessingstraße, zur Stadtbibliothek in der Friedrich-Ebert-Straße sowie zu Räumlichkeiten des Rathauses in der Ludwigstraße.

Dort angekommen brachen die Unbekannten Schränke auf und durchsuchten diese. Dabei entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Außerdem wurde Bargeld in Höhe von einigen tausend Euro erbeutet. Die Polizei Marktredwitz sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Gebäude bemerkt haben.