Staedtler schließt Werk in Neumarkt und Sugenheim

dpa

Der fränkische Stiftehersteller Staedtler will zwei seiner Standorte in Deutschland schließen. Die Werke in Neumarkt in der Oberpfalz und Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sollen nach 2028 nicht fortbestehen und in den Haupt-Produktionsstandort Nürnberg integriert werden, kündigte das Unternehmen in einer Mitteilung an. Stattdessen will Staedtler in den Aufbau eines neuen Werkes in Osteuropa investieren. Genauere Angaben dazu machte das Unternehmen zunächst nicht.

Zuvor hatte es Betriebsversammlungen an den Standorten gegeben. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte Widerstand gegen die Maßnahmen an. Nach ihren Angaben arbeiten am Staedtler-Standort in Sugenheim derzeit rund 100 Beschäftigte, am Standort in Neumarkt in der Oberpfalz rund 200. Nach Darstellung von Staedtler sollen allen Mitarbeitenden Arbeitsplätze in Nürnberg angeboten werden.

Staedtler ist einer von drei großen fränkischen Traditionsherstellern in der Schreibgerätebranche hinter Schwan-Stabilo und Faber-Castell. Weltweit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit 2.200 Menschen, davon 1.200 in Deutschland. (dpa)

THEMEN: Neumarkt, Schließung, Staedtler, Stellenabbau, Stifte

