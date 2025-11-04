Stein auf Bahngleis bei Beratzhausen gelegt

Regensburg

Unbekannte haben auf der Bahnstrecke zwischen Beratzhausen und Undorf einen Stein auf die Schienen gelegt. Eine Regionalbahn überfuhr das Hindernis – zum Glück ohne Verletzte oder Notbremsung.

Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde der Stein am Samstag auf einen Schienenkopf gelegt und kurz darauf von einem Regionalzug überrollt. Die beiden Vorderräder des Triebfahrzeugs wurden dabei leicht beschädigt. Eine Streife suchte sofort den Bereich ab, konnte jedoch keine Verdächtigen mehr feststellen.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

THEMEN: Bahn, Deutsche Bahn, Regionalbahn, Schienen, Stein

