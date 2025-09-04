Steuerentlastung für Gastronomen auf den Weg gebracht

dpa

Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD Steuerentlastungen für Gastwirte und Pendler angekündigt. Sie werden nun umgesetzt.

© Foto: Sina Schuldt/dpa
© Foto: Sina Schuldt/dpa

Das Bundesfinanzministerium bringt Steuerentlastungen für die Gastronomie sowie Pendler auf den Weg. Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie soll ab dem 1. Januar 2026 dauerhaft von derzeit 19 Prozent auf sieben Prozent reduziert werden. Ebenfalls zum Jahresbeginn 2026 soll die Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht werden. Das sieht der Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025 vor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Entwurf ging in die interne Regierungsabstimmung.

Das Ministerium setzt damit Vorhaben um, die CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag angekündigt haben. Zur Umsatzsteuersenkung für Speisen in der Gastronomie heißt es im Entwurf, Ziel der Maßnahme sei die wirtschaftliche Unterstützung der Gastronomiebranche.

Weitergabe der Erleichterungen an Kunden fraglich

Ob es zu Preissenkungen in Restaurants kommt, ist allerdings offen. Die Umsätze im Gastgewerbe waren zuletzt gesunken. Die Pendlerpauschale liegt aktuell für die ersten 20 Kilometer Wegstrecke von der Wohnung zum Arbeitsplatz bei 30 Cent pro Kilometer. Ab dem 21. Kilometer kann man 38 Cent ansetzen.

Neben dem Bundestag muss auch der Bundesrat den Änderungen zustimmen. Die Entlastungen sorgen laut Entwurf für Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe nicht nur beim Bund, sondern auch bei den Ländern. Das dürfte erneut für Konflikte sorgen.

Bei einem bereits beschlossenen „Wachstumsbooster“ mit steuerlichen Entlastungen für Firmen hatte der Bund den Ländern milliardenschwere Kompensationen zugesagt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte aber bereits deutlich gesagt, er sehe keine Möglichkeiten des Bundes, die Länder bei der Erhöhung der Pendlerpauschale und der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie für Steuerausfälle zu entlasten. Dazu gebe es keine Spielräume. (dpa)

THEMEN: ENtlastung, Gastronomie, Pauschale, Pendler, Steuer, Umsatzsteuer

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Soeren Stache/dpa
 18.07. 08:59 Versicherer wollen längeres Alkoholverbot für junge Fahrer Bis zum 21. Geburtstag gilt in Deutschland bereits ein absolutes Alkoholverbot …
Foto: Armando Franca/AP/dpa
 04.09. 12:01 Auswärtiges Amt: Deutsche unter Betroffenen in Lissabon Der Seilbahnwagen in Lissabon raste unkontrolliert in die Tiefe. Eine Frau …
Foto: Michael Kappeler/dpa
 04.09. 08:07 Gescheiterte Pkw-Maut kostet Steuerzahler weitere Millionen Als Folge der geplatzten Pkw-Maut musste der Bund bereits 243 Millionen Euro …
Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
 04.09. 07:56 Alter von illegal gefälltem Robin-Hood-Baum bestimmt Eine „betrunkene Dummheit“ führte dazu, dass der wohl berühmteste …
Foto: Noah Berger/AP/dpa
 03.09. 09:38 Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich …
Foto: Andy Wong/AP/dpa
 03.09. 08:16 China feiert mit Kim und Putin Militärparade in Peking Mit einer gigantischen Parade gedenkt China des Endes des Zweiten Weltkriegs. …