Streife holt schlafenden Schulschwänzer ab

Kurzer Schreck in Bayreuth: Ein Schüler sieht am Morgen einen vermeintlich …

Schüler meldet Waffe – Polizei findet nur Schaufel Kurzer Schreck in Bayreuth: Ein Schüler sieht am Morgen einen vermeintlich …

Schüler meldet Waffe – Polizei findet nur Schaufel Kurzer Schreck in Bayreuth: Ein Schüler sieht am Morgen einen vermeintlich …

Symbolfoto: Manfred Jahreis / pixelio.de