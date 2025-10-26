Streit bei Fußball: Vater und Sohn greifen Heimmannschaft an

Regensburg

Nach einem Fußballspiel zweier Jugendmannschaften in Regensburg hat ein Vater gestern mit einem Regenschirm auf Spieler und Trainer der Heimmannschaft eingeschlagen.

Hintergrund für den Angriff war ein unbefriedigendes Spielergebnis für die Gastmannschaft des Sohnes. Die Heimmannschaft konnte den Vater seines Regenschirms entledigen. Daraufhin holte der 16-jährige Sohn eine Trainingsstange aus dem Geräteschuppen und schlug damit auf die Menschen ein, die rund um seinen Vater standen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Vater und Sohn flüchteten, ehe die Polizei eintraf. Doch über den Spielbericht konnten beide ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

