Streit in Schwandorf eskaliert

In Schwandorf ist es am Mittwochabend gegen halb sechs in der Werthstraße zu einem handfesten Streit zwischen zwei Nachbarn gekommen.

Ein 53-jähriger Mann ließ beim Basteln an seinem Auto den Motor mehrfach laut aufheulen. Das störte seinen 54-jährigen Nachbarn, der ihn darauf ansprach. In der Folge eskalierte der Streit: Der 53-Jährige versetzte dem Nachbarn mehrere Faustschläge, sodass dieser zu Boden ging und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der mutmaßliche Täter entfernte sich anschließend vom Tatort. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.