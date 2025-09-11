Streit zwischen Fußgänger und Scooterfahrer eskaliert

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooterfahrer ist am Dienstagnachmittag in Weiden eskaliert.

Der Fußgänger war in der Mooslohstraße unterwegs, als er von einem E-Scooterfahrer auf dem Gehweg überholt wurde. An der Ecke zur Peuerlstraße trafen die beiden wieder aufeinander.

Der Fußgänger wollte den Jungen laut Polizeibericht zur Rede stellen. Doch der schubste den Mann angeblich von sich weg, woraufhin er gegen eine Leitplanke fiel und sich an der Hand verletzte. Die Weidener Polizei bittet hier um Hinweise.