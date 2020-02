Sturm „Sabine“: Oberpfalz kommt glimpflich davon

Das Sturmtief „Sabine“ hat die Oberpfalz bisher größtenteils verschont. Die Polizei Oberpfalz zählt bisher nur wenige Einsätze wegen umgestürzter Verkehrsschilder oder Bauzäune.

Den größten Einsatz gab es in Regenstauf – dort fiel ein Baum auf ein Auto. Vorsorglich wurde am Sonntag schon bekannt gegeben, dass an etlichen Schulen in der Oberpfalz der Unterricht ausfällt. Auch der Bahnverkehr ist weitgehend eingestellt – betroffen davon sind auch die Netze der Länderbahnen Alex, Vogtlandbahn, Trilex, Oberpfalzbahn und Waldbahn.

Am Flughafen München fielen bereits am Sonntag 131 Flüge dem herannahenden Sturm zum Opfer – vor allem Verbindungen gen Norden, wo „Sabine“ bereits früher wütete als in Bayern. Für Montag waren am Sonntag 424 der geplanten 1000 Starts und Landungen abgesagt.

Der Sturm könnte noch schwere Beeinträchtigungen bringen. Da ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit Arbeiten auf dem Flugfeld eingestellt werden müssen, könnte der Betrieb dort durch den Sturm zeitweise zum Erliegen kommen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für die Höhen des Bayerischen Waldes oberhalb von 1000 Metern ab 22.00 Uhr sowie für die Alpen in Lagen über 2000 Metern ab 18.00 Uhr vor extremen Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. (rr/dpa/lby)