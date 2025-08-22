SU-RO: Autofahrerin fährt Rennradfahrer an

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Sulzbach-Rosenberg hat am Donnerstagnachmittag zwei Rennradfahrer angefahren und verletzt.

Die Frau war mit ihrem VW Passat auf der Staatsstraße 2164 unterwegs und bog kurz nach dem Gelände der Bereitschaftspolizei nach links in Richtung B85 ab.

Dabei stieß sie mit einer 26-jährigen Rennradfahrerin und ihrem 33-jährigen Begleiter zusammen, die in Richtung Sulzbach-Rosenberg unterwegs waren. Beide Radfahrer konnten nicht mehr ausweichen und wurden mittelschwer verletzt. Sie mussten mit dem BRK ins Krankenhaus gebracht werden.

An den Rennrädern entstand zudem ein Schaden von mehreren tausend Euro.