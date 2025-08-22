Su-Ro: Neues vhs-Programm vorgestellt

Amberg-Sulzbach

Die Volkshochschule Amberg-Sulzbach hat ihr neues Herbst-Winter-Programm vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Thema psychische Gesundheit.

Ein Highlight ist die Wanderausstellung der „Mutmachleute“ am 28. Oktober im LCC in Sulzbach-Rosenberg. Mit persönlichen Geschichten will sie Vorurteile abbauen. Neben den üblichen Kursen gibt es auch besondere Angebote wie ein Motorsägenkurs, ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde und Whisky-Tastings.

Das Programm liegt ab sofort im Landratsamt und weiteren Stellen im Landkreis aus. Unter www.vhs-as.de sind alle Kurse zu finden, die auch bequem online gebucht werden können.

