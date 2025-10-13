Suche nach achtjährigem Fabian dauert an

dpa

Seit Freitag wird ein Junge aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern vermisst. Trotz einer großangelegten Suchaktion bleibt er verschollen. Das Hoffen und Bangen geht weiter.

Die Suche nach einem seit Freitag vermissten achtjährigen Jungen aus der Ortschaft Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern soll heute weitergehen. Die Polizei plant nach Angaben einer Sprecherin auch weitere Befragungen der Bevölkerung. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte die Suche am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen, in der Nacht ergaben sich keine neuen Entwicklungen. Ab heute früh sind weitere Suchaktionen geplant.

Der Junge namens Fabian verließ nach Polizeiangaben am Freitag das Haus seiner Mutter mit deren Erlaubnis, kehrte am Abend aber nicht zur vereinbarten Zeit zurück. Die Mutter habe zunächst selbst versucht, ihn ausfindig zu machen – und ihn dann gegen 20.30 Uhr schließlich als vermisst gemeldet.

Nach Polizeiangaben ist der Junge nicht als „Dauerausreißer“ bekannt. Er lebt bei seiner Mutter in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow, der Vater wohnt wenige Kilometer entfernt nahe der Gemeinde Zehna. Vermutet wird, dass der Junge am Freitag dorthin fahren wollte. Sollte er sich im Freien aufhalten, wären die Bedingungen für ein Kind seines Alters gerade nachts schwierig. In der Nacht zu Montag sanken die Temperaturen in Güstrow bis auf sieben Grad.

„Wir drehen jeden Stein um“

Am Sonntag hatten sich die Einsatzkräfte bei ihrer Suche auf Güstrow konzentriert. Beamte gingen von Haustür zu Haustür und fragten Anwohner. Eine Rettungshundestaffel suchte unter anderem in leerstehenden Gebäuden nach dem Kind. Zum Einsatz kamen auch sogenannte Mantrailer-Hunde, die darauf trainiert sind, den Geruch einer Person etwa über ein Kleidungsstück aufzunehmen und der Duftspur zu folgen. „Wir drehen jeden Stein um“, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei war am Wochenende mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Kräften im Einsatz. Zwei Spürhunde verfolgten die Fährte des Jungen bis zum Omnibusbahnhof in Güstrow. Auch in der Nähe von Groß Breesen südlich von Güstrow nahm ein Hund eine mögliche Spur auf. Das Tier fand dort laut Polizei eine kleine Fährte, die aber auch schon etwas älter sein könnte und sich im nahegelegenen Wald verlor. (dpa)

THEMEN: Fabian, Hunde, Mecklenburg, Suche, vermisst, Vorpommern

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Marijan Murat/dpa
 09.10. 17:00 Vermisster Spaziergänger nach großem Sucheinsatz gefunden Ein Mann kehrt nicht vom Spaziergang nach Hause. Seine Angehörigen alarmieren …
Symbolbild: Jens Büttner/dpa
 26.09. 14:18 13-jährige Ashley Hope Karl aus Regensburg vermisst Seit dem 11. September 2025 wird die 13-jährige Ashley Hope Karl aus …
Bild: Vigili del Fuoco/dpa
 23.09. 09:18 Weiter Suche nach vermisster deutscher Urlauberin Nach schweren Regenfällen wird eine 64-Jährige vermisst, die auf einem …
Symbolbild: xiSerge, pixabay.com
 18.09. 14:11 Alpinist aus Bayern in Kärnten vermisst – Suche unterbrochen Nach tagelanger Suche gibt es keine Spur vom Vermissten aus …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 29.08. 10:45 76-Jähriger aus Roding vermisst Seit Donnerstagmorgen, den 28.08.2025, wird der 76-jährige Johann Bösl aus …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 11.08. 11:08 18-Jähriger nach tagelanger Suche tot gefunden Tagelang wird ein junger Mann vermisst. An einem Zufluss von Wörnitz und Donau …