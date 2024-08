Suchtbeauftragter fordert: Alkohol erst ab 18

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem …

Todesfälle in Italien: Wie gefährlich ist die Violinspinne? Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem …

Todesfälle in Italien: Wie gefährlich ist die Violinspinne? Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem …

Auf einer Plattenparty in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg hat sich eine …

Mit 3,6 Promille auf der Plattenparty Auf einer Plattenparty in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg hat sich eine …

Mit 3,6 Promille auf der Plattenparty Auf einer Plattenparty in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg hat sich eine …

Foto: Chatkla Samnaingjam/AP