Sulzbach-Rosenberg: Deko auf Ofen fängt Feuer

Bei einem Brand am Sonntag in einem Wohnhaus in Sulzbach-Rosenberg ist ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstanden.

Die Hausbewohnerin zündete am Morgen nach der Sommerpause das erste Mal den Holzofen in ihrer Küche an und legte sich wieder ins Bett. Dabei vergaß die 30-Jährige die Deko-Gegenstände vom Herd zu nehmen. Sie gerieten in Brand.

Ein Rauchmelder weckte schließlich die Bewohner, die sich in Sicherheit brachten und die Feuerwehr rückte an. Durch das Feuer wurden Holzböden und Inneneinrichtung beschädigt. Die Räume waren stark verrußt.