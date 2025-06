Sulzbach-Rosenberg: Markise geht in Flammen auf

Eine Terrassenmarkise eines Mehrfamilienhauses in Sulzbach-Rosenberg stand am Mittwoch in Flammen.

Ein 15-Jähriger hatte auf dem Balkon darüber ein Tischfeuerwerk auf das Balkongeländer gestellt und entzündet. Kurz bevor es abgebrannt war, fiel es vom Geländer auf die Markise darunter, die sofort zu brennen anfing. Das Feuer griff auch auf die darunter stehende Lounge über.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell ab, sodass die Gebäudefassade unbeschädigt blieb. Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro.