Sulzbach-Rosenberg: Wegen Nackt-Yoga angezeigt

Yoga wird in normalerweise in Sportkleidung betrieben. Eine Frau aus Sulzbach-Rosenberg ließ für ihre Übungen die Hüllen fallen. Das beschäftigt nun die Polizei.

Ein Zoff unter Frauen ist jetzt in Sulzbach-Rosenberg eskaliert. Dort praktizierte eine 39-Jährige vor dem Anwesen ihrer Widersacherin „Nackt-Yoga“. Die Sulzbacherin streckte dabei absichtlich ihren nackten Hintern der Bewohnerin im Haus entgegen.

Jetzt hat die „Yogini“ die Polizei am „Allerwertesten“, denn die Beamten ermitteln wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.