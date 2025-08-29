Swift und Kelce zeigen sich nach Verlobung im Stadion

Stars

Es ist der erste gemeinsame Auftritt nach der überraschenden Verlobungs-Verkündung: Die Megastars Taylor Swift und Travis Kelce besuchen zusammen ein College-Football-Spiel in Kansas City.

© Foto: Charlie Riedel/AP/dpa
© Foto: Charlie Riedel/AP/dpa

Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung haben sich Taylor Swift und Travis Kelce zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden frisch verlobten Superstars besuchten am Donnerstagabend das College-Football-Spiel zwischen den Nebraska Cornhuskers und den Cincinnati Bearcats im Arrowhead-Stadion in Kansas City (Missouri).

Fotos zeigen die Pop-Sängerin und den Football-Profi (beide 35) zusammen in einer Loge. Auf einem Bild sieht man, wie Kelce in einem rot-weiß gestreiften Rugby-Shirt sein früheres Collegeteam anfeuert, während Swift daneben sitzt und lachend zu ihm hochschaut.

Kelce stammt aus dem US-Bundesstaat Ohio und besuchte dort die University of Cincinnati, wo er für deren Mannschaft (Bearcats) spielte. Er und Swift hatten am Dienstag mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung verkündet. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, teilten die beiden US-Amerikaner mit. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. (dpa)

THEMEN: AUftritt, Football, Kansas, Kelce, swift, USA, Verlobung

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: John Locher/AP/dpa
 27.08. 08:30 Vater von Travis Kelce verrät Verlobungs-Details Wo haben sich Travis Kelce und Taylor Swift verlobt? Wann hielt der Sportler …
Foto: Alastair Grant/AP/dpa
 29.08. 12:36 CIA: Zehntausende Tote bei Swift-Konzert verhindert Alle drei Auftritte von US-Superstar Taylor Swift in Wien mussten wegen …
Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa
 14.08. 12:16 Swift und Kelce loben „Eras“-Fans in Gelsenkirchen Lichtballons, Gänsehaut – und ein Ortsname, der Zungen verknotet: Taylor Swift …
Foto: David J. Phillip/AP/dpa
 13.08. 10:33 Beyoncé bekommt Emmy für Kostüme bei NFL-Halbzeitshow Auf einem weißen Pferd ritt Beyoncé mit Cowboyhut zur Halbzeitshow beim …
Foto: David J. Phillip/AP/dpa
 27.12. 09:49 Beyoncé macht zu NFL-Auftritt mysteriöse Andeutung Was passiert am 14. Januar? Zeitgleich zu ihrem Auftritt beim NFL-Spiel von …
Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
 11.09. 08:34 Instagram-Post: Swift unterstützt Harris im Wahlkampf Lange wurde spekuliert, ob sich Taylor Swift in den …