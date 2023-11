SZA bei Grammy-Nominierungen ganz vorne – Frauen dominieren

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin SZA gilt als Hauptfavoritin für die Grammy Awards 2024, mit neun Nominierungen, darunter für ihren Song „Kill Bill“ und das Album „SOS“.

© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Nominierungen für die Verleihung sind von starken weiblichen Künstlerinnen geprägt, darunter Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish und Miley Cyrus. In der prestigeträchtigen Kategorie „Album des Jahres“ ist Jon Batiste der einzige männliche Anwärter.

Billie Eilish, die bereits 2020 große Erfolge feierte, erhielt fünf Nominierungen für ihren Hit „What was I Made For“ aus dem „Barbie“-Film. Die Grammy Awards 2024 versprechen einen Showdown zwischen Swift, SZA und Rodrigo in den Schlüsselkategorien „Album des Jahres“, „Song des Jahres“ und „Aufnahme des Jahres“. Die Verleihung findet am 4. Februar 2024 in Los Angeles statt und wird von den 13.000 Mitgliedern der Recording Academy entschieden, die über die begehrten goldenen Grammophone in 94 Kategorien abstimmen. (dpa)