Tag der offenen Tür im Stadttheater Amberg

Amberg

“Tag der offenen Tür” heißt es heute von 14 bis 18 Uhr im Stadttheater Amberg. Besucher können vier verschiedene Rauminstallationen und Medienkunstprojekte erleben, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Stadttheater Amberg beschäftigen. Sie erfahren außerdem vom technischen Team des Theaters spannende Details zur Bühnentechnik und zum Ausbildungsberuf “Fachkraft für Veranstaltungstechnik”. Die Kids kommen übrigens auch auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei.

THEMEN: Amberg, Bühnentechnik, Stadttheater, Tag der offenen Tür

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa
 13.09. 12:14 Ladies-Night Shopping Bags am Samstag und Dienstag zu haben Am Freitag, den 19.09.2025, lädt die Stadt Amberg wieder zur beliebten Ladies …
Foto: Heiko Becker/dpa
 11.09. 11:15 Frau stoppt betrunkenen Vater vor Fahrt mit Kindern Mit mehr als 1,5 Promille wollte ein Vater in Amberg seine Kinder im Auto …
Foto: Stefan Dietl
 05.09. 05:00 Amberg: Mahnwache für Klaus-Peter Beer Mit einer Kundgebung am Amberger Marktplatz und einem anschließenden …
Carsten Rehder/dpa
 30.08. 11:15 Notsituation entpuppt sich als Messie-Haushalt Eine Hausverwalterin in Amberg hat am Donnerstag eine Notsituation befürchtet …
Symbolfoto: Petra Wiedenbrück, pixelio.de
 22.08. 14:21 Amberg: Wasserrohrbruch in der Fronfestgasse Wegen eines Wasserrohrbruchs in Amberg ist die Fronfestgasse zwischen …
Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 22.08. 11:18 Amberger verliert Bargeld vom Autodach In Amberg hat ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen eine hohe vierstellige …