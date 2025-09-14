Tag der offenen Tür im Stadttheater Amberg

“Tag der offenen Tür” heißt es heute von 14 bis 18 Uhr im Stadttheater Amberg. Besucher können vier verschiedene Rauminstallationen und Medienkunstprojekte erleben, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Stadttheater Amberg beschäftigen. Sie erfahren außerdem vom technischen Team des Theaters spannende Details zur Bühnentechnik und zum Ausbildungsberuf “Fachkraft für Veranstaltungstechnik”. Die Kids kommen übrigens auch auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei.