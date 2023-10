Tag der offenen Türe im Weidener Klinikum

Wie sieht es im OP eigentlich aus? Was passiert alles, wenn der Hubschrauber kommt? Und was gehört zum Alltag in einem Klinikum? Antworten auf all diese Fragen erhalten Besucher am Tag der offenen Tür am Samstag am Klinikum Weiden in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

Es wird ein breit gefächertes Programm angeboten. Neben Führungen z.B. in einen Kreissaal oder die Palliativstation gibt es offene Klinikbereiche, Infostände und vieles mehr. Der Eintritt ist frei und während der gesamten Veranstaltung sorgt das Küchenteam des Klinikums für eine kostenfreie Verpflegung.

Weitere Highlights ohne medizinischen Hintergrund sind außerdem eine Autogrammstunde von 10 bis 11 Uhr mit einigen Spielern der Blue Devils Weiden und ein Weißwurst-Frühschoppen.