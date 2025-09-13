Über 600 Denkmäler in Bayern sind für Besucher am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag geöffnet.

Im Kloster Speinshart z.B. rückt unter dem Motto „Wert-voll: Äpfel und Birnen“ das Kloster-Ensemble mit seinem historischen Obstgarten in den Fokus.

Im Kreis Tirschenreuth stehen u.a. die Basilika in Waldsassen mit ihrer eindrucksvollen Krypta, die Dreifaltigkeitskirche Kappl und die Burg Falkenberg auf dem Programm. Der Tag des offenen Denkmals findet jährlich an jedem zweiten Sonntag im September statt und wird in Deutschland von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert.

Das bayernweite Programm finden Sie unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm.