Tankstellenüberfall in Hof: Jugendlicher gesteht

Nach einem Überfall auf die Shell-Tankstelle in Hof am 15. Oktober hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Laut Angaben der Polizei handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Hof. Der Täter hatte die Tankstelle in der Jahnstraße am Morgen betreten, dort Bargeld erbeutet und war anschließend geflüchtet. Durch akribische Ermittlungsarbeit der Kripo konnte der Tatverdächtige schließlich identifiziert werden.

Der Jugendliche legte ein Geständnis ab. Er muss sich nun wegen des Raubdeliktes verantworten.