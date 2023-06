Tatverdächtiger aus Lohberg gesucht

Nach einem versuchten Raub am Sonntagabend in Lam im Kreis Cham sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. In einer Pizzeria hatte ein 21-Jähriger versucht einem 20-Jährigen seine Badetasche zu entreißen und ihn geschlagen. Zwei Personen kamen dem Opfer zu Hilfe, auch sie bekamen Schläge und wurden verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen schließlich in seiner Wohnung in Lohberg festnehmen. Hierbei leistete er Widerstand. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Ausnahemzustandes in einer Fachklinik untergebracht.

Nach seiner Entlassung am Montag wurde über die sozialen Medien bekannt, dass der tatverdächtige Lohberger Drohungen gegen konkret benannte Personen aussprach. Sie konnten bis dato noch nicht von der Polizei angetroffen werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befindet sich der Mann erneut in einem psychischen Ausnahmezustand. Von einer konkreten Gefährdung für Unbeteiligte ist aber nicht auszugehen.

Der 21-jährige Mann wird wie folgt beschrieben:

1,75 m groß

schlanke Statur

lediglich mit Jeans bekleidet

ohne Oberbekleidung

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie den Mann im Bereich Lohberg sehen, sprechen Sie diesen nicht an, sondern informieren die Polizei über Notruf. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.